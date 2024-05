MotoGp - Martin in pole in Francia davanti a Bagnaia Terzo Viñale - male Marquez

(Di sabato 11 maggio 2024) Definita la griglia di partenza per il Gran Premio di, il quinto appuntamento della stagione di. Dalla prima posizione partirà lo spagnolo Jorgesu Ducati Pramac, che preceduto il campione del mondo Francesco(Ducati) e Mavericks (Aprilia). Tanti gli altri italiani in top 10, da Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi al tandem di fondo Franco Morbidelli-Enea Bastianini.è stato l’unico pilota ad abbattere il muro del minuto e 30 secondi nel giro di pista. Infatti, il leader della classifica generale ha chiuso con il tempo di 1:29.919. Il campione in caricaha ottenuto invece il secondo miglior tempo (1:30.111), cadendo nel giro in cui era riuscito a prendersi 94 millesimi di vantaggio sual ...

di Alyoska Costantino @AlyxF1 - Pur scivolando alla chicane Dunlop, Martín partirà in pole davanti a Bagnaia. Rimasti alla Q1 Márquez e Binder (22°).

MotoGP a Le Mans (domenica , ore 14). Duello Martin-Bagnaia. Si infiamma il mercato piloti - motogp a Le Mans (domenica , ore 14). Duello martin-Bagnaia. Si infiamma il mercato piloti - La motogp fa tappa Le Mans, quinta prova del Mondiale (domenica 12, ore 14). Si corre il GP Francia: 27 giri sul mitico circuito “Bugatti , lungo 4,2 Km (con 14 curve) per un totale di 113 km. Occhi ...

