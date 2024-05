Finale di Coppa Italia | a Roma autobus gratis per i tifosi di Atalanta e Juventus

(Di sabato 11 maggio 2024)di, trasporto pubblico gratuito per iche saranno a. L’ha deciso il Comune di, in occasione della partita che vedrà in campoe l’. A renderlo noto, l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè che inserisce l’iniziativa all’interno del contesto del progetto “Road to Zero”, volto a incentivare la mobilità sostenibile nella capitale. “LadiFrecciarossa, oltre ad essere un evento e uno spettacolo unico per la nostra città – ha commentato l’assessore alla Mobilità diCapitale, Eugenio Patanè – da questa edizione rappresenta anche un grande sponsor per la mobilità sostenibile e la transizione ...

impresa solo sfiorata per la Roma , che alla BayArena pareggia 2-2 nel ritorno della semi finale di Europa League ma non basta per qualificarsi...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-NAVONE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KORDA LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-FRITZ LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA DELLE 20.30 15-15 Ma sbaglia un rovescio tutt'altro che ...

Il pareggio in extremis dello spagnolo regala ai giallorossi un punto molto combattuto, mentre la Fiorentina non riesce a sfruttare al meglio…

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Iacopo Mirabella, speaker di Radio romanista. Di seguito, un estratto dell'intervista. Dopo la doppia sfida col Bay ...

L'arrivo di De Rossi è stato decisamente ciò di cui aveva bisogno la roma, tornata sorprendentemente in zona Champions dopo l'arrivo del suo ex capitano, che ha costruito dalle sue stesse ceneri una s ...

Alcuni ragazzi sono saliti sul tetto di un edificio abbandonato e uno è caduto nel vuoto dopo il cedimento di una lastra. È quanto accaduto a roma in uno stabile di via Tiburtina, più volte occupato e ...