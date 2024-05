Arresto Toti - spunta una nuova accusa per falso Il capo di gabinetto non risponde al gip | Pronto a dimettersi

(Di sabato 11 maggio 2024) L’interrogatorio di garanzia di Matteo Cozzani,didel presidente della Liguria Giovanni, si è tenuto nella mattinata di oggi, 11 maggio. Difeso dall’avvocato Massimo Ceresa Gastaldo, èto di corruzione aggravata per aver agevolato la criminalità organizzata. Il legale ha spiegato che, durante il colloquio con il gip in cui ha fatto solo dichiarazioni spontanee, come riporta il Corriere, Cozzani «ha negato gli addebiti che gli vengono contestati, ma non è entrato nel merito vista la mole di atti da studiare» e, contemporaneamente, «ha mostrato massima disponibilità a chiarire in un secondo momento con i pubblici ministeri». Cozzani si è detto inoltrenon appena uscirà dai domiciliari, la cui revoca è stata chiesta al gip proprio perché «le ...

