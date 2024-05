EUROVISION 2024 - LA FINALE | SCALETTA CANTANT - OSPI -I, PAESI BASSI SQUALIFICATI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 11 maggio 2024) È tutto pronto per la finalissima dell’Song Contest, che vedrà in gara sul palco della Malmö Arena Angelina Mango insieme agli altri 25 finalisti: i 20 artisti selezionati durante le due semifinali, più la vincitrice uscente Svezia e i “Big Five”: Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e Italia. Tante sorprese costelleranno l’ultima serata della 68ª edizione dell’Song Contest, che segna il 50° anniversario dalla storica vittoria degli ABBA a Brighton. Dopo l’omaggio alla musica svedese e agli Alcazar, grandi vincitrici dell’torneranno sul palco per rendere omaggio al quartetto campione d’Europa cinquant’anni fa, proponendo la loro “Waterloo”: Charlotte Perrelli, classe 1974 (anno della vittoria degli ABBA) e vincitrice per la Svezia nel 1999. Insieme a lei, Carola, l’artista che ...