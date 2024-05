Spinazzola - si chiude qui la sua avventura con la Roma? C’è lesione muscolar - a rischio pure gli Europei|Serie A

(Di sabato 11 maggio 2024) 2024-05-11 13:19:00 Fermi tutti! Larischia seriamente di aver perso da qui al termine della stagione Leonardo. E per l’esterno campione d’Europa nel 2021 è forte il timore che l’infortunio occorso all’inizio della semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen di giovedì scorso possa pregiudicare le sue chance di strappare una chiamata da parte del ct della Nazionale Luciano Spalletti per Euro 2024.LUNGO STOP – Secondo quanto fa sapere il club giallorosso, l’esito degli esami a cui è stato sottoposto il calciatore nelle scorse ore hanno evidenziato unaal muscolo flessore della gamba destra, i cui tempi di recupero vengono stimati in circa 20 giorni.salterà dunque la partita di campionato di domani sera contro l’Atalanta, crocevia per le speranze di ...

