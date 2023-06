“Ha finito di vivere” | dal processo tra Roberto Parli e Adriana Volpe emergono le minacce dell’uomo

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 6 giugno 2023) Un’amica di, come riportato da Il Messaggero, nella giornata di ieri, 5 giugno 2023, è stata chiamata a testimoniare durante ilavviato nei confronti di, l’ex marito della conduttrice Rai, accusato di maltrattamenti in famiglia. La testimone, nelle aule del Tribunale di Roma, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in merito al rapporto tra i due ex coniugi, peggiorato drasticamente dopo la partecipazione della modella al Grande Fratello Vip nel 2020. La donna ha raccontato al giudice di aver cominciato a frequentare l’abitazione della coppia per guardare le puntate del reality in cui compariva, insieme al compagno dell’amica e alla loro bambina: “Lui era scatenato: ‘Sei una p…, quando esci ti rovino”, ha ...