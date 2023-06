... come sottolineato nell' analisi die Pizzul su betwayinsider . Al momento del successo ... Un bottino da 25 vittorie, cinque pareggi e soltanto tre sconfitte, contro Inter, Lazio enel ...Fulvio, ex giocatore di Inter,e Roma, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it , in onda sul canale Twitch TVPLAY, per analizzare cosa potrebbe succedere sulle panchine di ...Ma quel 29 marzo 1981 i tre gol di Calloni regalarono ai rosa uno spettacolare 3 - 1 suldi Tassotti e, Buriani e Novellino. Peccato che a godersi lo show non ci fosse Veneranda. Era ...

Collovati: “Milan, Maldini via Non mi stupisce: mercato fallimentare” Pianeta Milan

L'ex calciatore Fulvio Collovati, intervenuto a Calcio Totale su Rai Sport, è andato controcorrente rispetto agli ultimi commenti relativi all'inatteso addio ...Collovati stupisce tutti: «Addio Maldini Ecco cosa penso!». Le parole dell’ex calciatore rossonero dopo la notizia di ieri sera L’ex calciatore Fulvio Collovati, a Calcio Totale su Rai Sport, ha comm ...