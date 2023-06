Benedetta Rossi | basta con il petto di pollo | la ricetta furba che vi risolve la vita se siete a dieta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 4 giugno 2023)propone undi'alternativo': ecco come rendere il triste piatto daun autentico manicaretto!è nota a tutti per i suoi splendidi manicaretti. La donna, nata come food influencer, è poi diventata un personaggio televisivo a tutti gli effetti grazie al programma Fatto in Casa. Chi non ne ha visto nemmeno una puntata, mente. Perché sì, i consigli della cuoca marchigiana sono preziosissimi, soprattutto per coloro i quali non sanno nemmeno cosa significhi accendere un fornello. Così, oggi, vogliamo proporvi un piatto delizioso: i bocconcini di. Se state storcendo il naso è solo perché non li cucinate come la mitica SuperBenny (così si chiama il cartone animato che le hanno dedicato). Ma bando alle ...