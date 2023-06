Bolletta del gas giù a maggio. Risparmi per le famiglie fino all’11%

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 2 giugno 2023) Cala ancora ladel gas di. Motivo: il forte calo dei prezzi internazionali. La tariffa per il mercato tutelato (circa 7 milioni di utenti, un terzo del totale) dovrebbe scendere dell'11%, dai 92 centesimi di euro al metro cubo di aprile a 82 cent, "una riduzione importante, al minimo dall'estate di due anni fa" stima il presidente di Nomisma energia Davide Tabarelli che calcola uno annuo per una famiglia tipo di 140 euro, in vista della comunicazione ufficiale della tariffa da parte dell'Arera lunedì 5 giugno