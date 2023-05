Allegri | ' Una stagione che non auguro a nessuno Saremmo in Champions senza i punti tolti'

(Di domenica 28 maggio 2023) Juve ancora ko e i tifosi esplodono: fischi e cori contro società e Di Maria PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo ...

...da un endorsement alle dichiarazioni di un compagno che poi erano finite sotto il fuoco di: ... ci siamo dati da fare per gli obiettivi che la Juventus merita, siamo delusi perstagione ...Le nostre energie nervose sono finite a Siviglia - ha spiegato l'allenatore della Juve, Max, dopo il ko con il Milan - La Juve habuona base, serve lucidità. Per noi stagione anomala, sul ...... salendo a 67 punti, a +6 sull'Atalanta asola gara dalla fine della stagione, mentre la Juventus resta al settimo posto a 59 punti. Prima della gara tre assenze pesanti per, che deve ...

Juve, Allegri: "Una stagione così non la auguro a nessuno. Brutto dirlo, ma è finita a Siviglia" - Sportmediaset Sport Mediaset

Massimiliano Allegri si esprime così dopo la sconfitta casalinga con il Milan, alla fine della seconda stagione senza trofei con la Juventus. "Ho ringraziato i ragazzi perché hanno fatto una stagione ...Stefano Pioli, al termine della preziosa vittoria del suo Milan ai danni della Juventus per 0-1, si presenta in conferenza stampa post-gara soddisfatto. Il Milan, con i tre punti di questa sera, si qu ...