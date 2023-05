Gigi Hadid vs Irina Shayk | a Cannes le due top seducono con look opposti

(Di lunedì 22 maggio 2023) Top model protagoniste nella sesta serata dell’edizione 2023 del Festival di. Due delle modelle più famose del mondo,, si sono sfidate sul red carpet a colpi di. Stili molto diversi per, entrambe però hanno saputo catturare l’attenzione dei presenti. E non manca un po’ di gossip., raggiante e glamSul tappeto rosso del film “Firebrand”,ha classe da vendere. La modella 28enne è super glam con un abito marrone chiaro di Zac Posen. Il modello smanicato ha un bustino stretto in vita ed è arricchito con rouches sulla gonna avvitata. I lunghissimi capelli biondi sono sciolti e leggermente ondulati ...

Fedez e Chiara Ferragni litigano su. In un filmato pubblicato su Instragram i due discutono della modella statunitense. E il rapper spiega che ha una passione professionale per lei: "Mi hanno chiesto cosa ne pensi di lei. ...Tantissimi i nomi noti per la passerella di Firebrand, dominata dagli arrivi die Carla Bruni, impeccabili e bellissime nei loro abiti lunghi. In serata occhi e flash per Jude Law e l'...La sua ricetta Gratitudine e gentilezza Sensuale in look post - atomico Zendaya, Olivia Wilde, Florence Pugh, Chiara Ferragni,. Il trend dell' addominale a vista sul red carpet, nel 2023 ...

La passione (professionale) di Fedez è Gigi Hadid. Ma Chiara ... Open

Dal red carpet di Firebrand, uno dei due film in concorso presentati ieri al festival di Cannes, arrivano quasi tutte le foto notevoli della serata, con Jude Law, Alicia Vikander, Michael Fassbender, ...Per la categoria top model ecco arrivare Gigi Hadid con un abito sinuoso e dalla forma di sirena abbinato a un collier di classe. Sorride, fa i cuori con le mani, con quei capelli lunghi biondissimi, ...