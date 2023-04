Sinner - Medvedev, sfida tra due che non si amano. E il russo per Jannik è un tabù (Di domenica 2 aprile 2023) Tra Sinner e il suo primo Masters 1000 c'è di mezzo un giocatore che lo ha battuto cinque volte su cinque nei precedenti incontri e che gli ha concesso soltanto tre set in totale. Daniil Medvedev è ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 aprile 2023) Trae il suo primo Masters 1000 c'è di mezzo un giocatore che lo ha battuto cinque volte su cinque nei precedenti incontri e che gli ha concesso soltanto tre set in totale. Daniilè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : TENNIS | Sinner elimina il n.1 al mondo Alcaraz e conquista la finale del Masters 1000 di Miami, dove sfiderà Medve… - GiGraziano : ?????? Il nostro Jannik Sinner (31 anni) vince scambio da urlo con il numero uno al mondo Alcaraz (19 anni): punto del… - WeAreTennisITA : FORZA JANNIK ???? Sinner sfida Medvedev, contro il quale non ha mai vinto nelle 5 precedenti sfide, per vincere il s… - MutantFairy0 : Stasera Sinner giova contro Medvedev ma vi vedo tranquilli - Gazzetta_it : Sinner-Medvedev, sfida tra due che non si amano. E il russo per Jannik è un tabù #Atp #Miami -