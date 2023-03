Sicilia, l’assessore alla Legalità di Pachino arrestato mentre intasca una mazzetta da 25mila euro in flagranza di reato (Di venerdì 31 marzo 2023) l’assessore alla Trasparenza e alla Legalità arrestato, subito dopo aver intascato una mazzetta da 25mila euro. È quello che è successo a Pachino, in provincia di Siracusa. L’arresto in flagranza di reato con l’accusa di concussione è scattato per Aldo Russo, vicesindaco e assessore del comune Siciliano, esponente di Diventerà Bellissima, il movimento del ministro Nello Musumeci. Con lui è finito in manette Giuseppe Dimartino, 68 anni, ex funzionario comunale in pensione. Nell’inchiesta è stata decisiva la collaborazione della vittima, un imprenditore di Pozzallo, come sottolineano gli investigatori della Polizia di Stato, coordinati dalla procura di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023)Trasparenza e, subito dopo averto unada. È quello che è successo a, in provincia di Siracusa. L’arresto indicon l’accusa di concussione è scattato per Aldo Russo, vicesindaco e assessore del comuneno, esponente di Diventerà Bellissima, il movimento del ministro Nello Musumeci. Con lui è finito in manette Giuseppe Dimartino, 68 anni, ex funzionario comunale in pensione. Nell’inchiesta è stata decisiva la collaborazione della vittima, un imprenditore di Pozzallo, come sottolineano gli investigatori della Polizia di Stato, coordinati dprocura di ...

