A un anno da Bucha | dove abbiamo scoperto l' orrore russo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 31 marzo 2023) È passato unda quando il mondo ha dovuto fare i conti con la scoperta degli orrori di, in Ucraina. Fosse comuni, corpi di uomini giustiziati con le mani legate dietro la schiena, cadaveri lungo le strade, nelle case e nei cortili: era questo il macabro scenario che i soldati ucraini htrovato in uno dei sobborghi a nord di Kiyv occupato dall'esercito, e liberato esattamente il 31 marzo 2022. "Un simbolo delle atrocità dell'esercito del paese occupante. Non perdoneremo mai. Puniremo ciascun responsabile", ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ricordando l'anniversario. "Il 31 marzo 2022 è stato probabilmente il giorno più felice in assoluto: non solo per me, ma anche per i cittadini diche erano rimasti in città durante l'occupazione delle forze ...