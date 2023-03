Il caso Alex Schwazer | il trailer della docu-serie in arrivo su Netflix

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il, ilin 4 episodi insu: un racconto senza filtri su ascesa, caduta e ricerca di redenzione dell’atleta azzurro Il, lain 4 episodi prodotta da Indigo Stories, arriva solo sudal 13 aprile, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Ilideata e diretta da Massimo Cappello, è un racconto senza filtri su ascesa, caduta e ricerca di redenzione di un atleta, sullo sfondo di un’intricata vicenda sportiva e giudiziaria. Il ...

BOLZANO. "Il caso Alex Schwazer" arriva su Netflix dal prossimo 13 aprile. La docuserie, divisa in 4 episodi, racconterà la storia del noto campione olimpico di marcia altoatesino, tra vicende ...Netflix ha svelato trailer e data d’uscita di Il caso Alex Schwazer, docuserie in 4 episodi prodotta da Indigo Stories e ideata e diretta da Massimo Cappello. Disponibile solo su Netflix a partire dal ...