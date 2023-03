(Di mercoledì 29 marzo 2023) La Ue è indisposta a far passare i progetti di Firenze e Venezia: non centrano con gli obiettivi del piano. Fitto: “Li ha approvati il governo Draghi”. Possibile marcia indietro. L’Ue frugale tira la corda su tutto il resto,osa sulla capacità dell’Italia di rispettare gli impegni presi entro il 2026

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rom_Lisa : RT @HuffPostItalia: A Bruxelles nascono dubbi sul Pnrr italiano. La questione stadi infastidisce non poco - HuffPostItalia : A Bruxelles nascono dubbi sul Pnrr italiano. La questione stadi infastidisce non poco -

... un altro di quei testi omnibus chein un modo e spesso alla fine diventano ben altro. Il messaggio a, quello che conta ora, è che non è vero che l'Italia evita le condizioni per ...... un altro di quei testi omnibus chein un modo e spesso alla fine diventano ben altro. Infatti alla fine iri sera è stato solo discusso ma non approvato. Il messaggio a, quello che ...La maggioranza ha votato 'no' a una proposta diche mira a equiparare i diritti dei figli ...Grecia c'è riconoscimento per i matrimoni omosessuali né per i figli che eventualmente vi. ...

A Bruxelles nascono dubbi sul Pnrr italiano. La questione stadi infastidisce non poco L'HuffPost

scatenati dal fatto che a Bruxelles cominciano comunque ad essere preoccupati per la perfomance italiana sul recovery fund, visto che Roma ha la responsabilità più cospicua dei fondi del Next ..."Siamo qui, simbolicamente, per portare alle istituzioni europee il grido del popolo europeo che è una richiesta, un desiderio di pace. Questo popolo vuole la pace: le istituzioni europee se ne faccia ...