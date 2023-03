I Soliti Ignoti, nonna e nipote di Alghero esultano da Amadeus: la vincita emozionante (Di martedì 28 marzo 2023) Neanche il tempo di tirare il fiato che, pochissimi giorni dopo la vincita dei coniugi di Casalmaggiore, I Soliti Ignoti festeggiano un altro trionfo. Questa volta a mettersi in gioco da Amadeus sono stati nonna Angelina di 88 anni e sua nipote Greta, di 28 anni. Le due concorrenti sono arrivate direttamente da Alghero, nella provincia di Sassari, ed hanno subito conquistato le simpatie degli spettatori di questo game show. Ma andiamo subito a scoprire quanto hanno incassato e cosa è successo nella puntata del 28 marzo. I Soliti Ignoti puntata 28 marzo 2023, Amadeus colpito dall'età di nonna Angelina Tra i mestieri da affibbiare agli otto Ignoti vi erano un capitano della Nazionale di ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 marzo 2023) Neanche il tempo di tirare il fiato che, pochissimi giorni dopo ladei coniugi di Casalmaggiore, Ifesteggiano un altro trionfo. Questa volta a mettersi in gioco dasono statiAngelina di 88 anni e suaGreta, di 28 anni. Le due concorrenti sono arrivate direttamente da, nella provincia di Sassari, ed hanno subito conquistato le simpatie degli spettatori di questo game show. Ma andiamo subito a scoprire quanto hanno incassato e cosa è successo nella puntata del 28 marzo. Ipuntata 28 marzo 2023,colpito dall'età diAngelina Tra i mestieri da affibbiare agli ottovi erano un capitano della Nazionale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... culatinal : @Min_Casellati @Palazzo_Chigi Con quale modalità vengono elargiti i fondi del PNRR in ambito PA Digitale ai soliti… - xmetterglipaura : @lucianocapone È un non prodotto. Con costi ancora proibitivi al commercio. Qualcosa che banche (fallite) tipo la… - giuspalt : Ma #amadeus che insiste spinge ripropone senza sosta l'uso del binocolone, ideato per decurtare altri soldi alla v… - OKsiena : AURORA MARRI, DA SIENA AI SOLITI IGNOTI: 'UN’ESPERIENZA FANTASTICA' - Dottor_Strowman : Sentito 'Binocolone' ai soliti ignoti e ho strillato, oramai sono ossessionato -