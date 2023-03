Netanyahu pronto a ritirare il suo all-in (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo mesi di resistenza a proteste costanti e partecipatissime, l’impresa del premier israeliano Benjamin Netanyahu comincia a fare acqua da tutte le parti, e proprio mentre l’iter legislativo della riforma che modificherebbe le competenze della Corte Suprema a favore del governo si avvicina all’approvazione finale, tutto sembra messo in dubbio. Perfino la tenuta del governo. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo mesi di resistenza a proteste costanti e partecipatissime, l’impresa del premier israeliano Benjamincomincia a fare acqua da tutte le parti, e proprio mentre l’iter legislativo della riforma che modificherebbe le competenze della Corte Suprema a favore del governo si avvicina all’approvazione finale, tutto sembra messo in dubbio. Perfino la tenuta del governo. InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nellocats : RT @NessunLuogo24: 'Sembra che #Netanyahu abbia detto agli #Usa di essere pronto a bloccare la riforma della giustizia. Contemporaneamente… - NessunLuogo24 : 'Sembra che #Netanyahu abbia detto agli #Usa di essere pronto a bloccare la riforma della giustizia. Contemporaneam… - albertovigani : RT @paoloigna1: Situazione in evoluzione in #Israele con #Netanyahu che sembra pronto a congelare il provvedimento sulla giustizia dopo le… - o_franco_aleman : RT @paoloigna1: Situazione in evoluzione in #Israele con #Netanyahu che sembra pronto a congelare il provvedimento sulla giustizia dopo le… - pet_paux : RT @paoloigna1: Situazione in evoluzione in #Israele con #Netanyahu che sembra pronto a congelare il provvedimento sulla giustizia dopo le… -