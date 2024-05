Europee | Azione - ‘serve decreto per voto italiani in G - sono quasi 500mila’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – ?Il governo adotti un provvedimento urgente per consentire ai500milaresidenti nel Regno Unito di votare alle prossime elezioni, senza dover necessariamente rientrare in Italia, con costi di viaggio onerosi e insostenibili?. Così, in una nota, le parlamentari diMariastella Gelmini e Federica Onori, che sul tema hanno presentato interrogazioni al Senato e alla Camera.“Le norme attualmente in vigore ? proseguono – non consentono infatti ai cittadiniresidenti in Paesi extra Ue, qual è il Regno Unito dopo la Brexit, di votare dove risiedono, nelle sezioni istituite presso ambasciate e consolati. E la stessa problematica vale anche per altri Paesi, come ad esempio la Svizzera e la Norvegia. Un’anomalia che ci pone indietro in Europa, ...