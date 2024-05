Natalità | Matone - ‘contestazione violenta da rispedire al mittente’

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – ?Ieri, in modo provocatorio hanno impedito a un ministro della Repubblica di prendere la parola a un evento pubblico, oggi tentano di arrivare alla sede del Forum della, hanno contatti con le Forze dell?Ordine a presidio della pubblica sicurezza, bruciano il programma del ministro Valditara sull?educazione alle relazioni: i collettivi studenteschi dimostrano con i fatti di avere una idea distorta del concetto di ?confronto democratico?. Atteggiamenti di prevaricazione, di contestazionesono daal mittente. L?auspicio è che tutte le forze politiche lavorino per riportare il confronto sul giusto binario. Al ministro Valditara la nostra massima solidarietà?. Lo afferma la deputata della Lega Simonetta. L'articolo CalcioWeb.

"Questi Paesi ricchi non fanno figli: tutti hanno un cagnolino, un gatto , tutti, ma non fanno figli. La denatalità è un problema , e la migrazione viene ad aiutare la crisi che provoca la denatalità . Questo è un problema molto grave”.

Papa Francesco lancia un nuovo Allarme sulla de natalità in preoccupante crescita, come certificano tutti i dati che fotografano le nascite stabilmente al di sotto della soglia di 400mila all’anno. Bergoglio, che venerdì interverrà agli Stati ...

Stati generali della Natalità a Roma, al corteo scontri tra manifestanti e polizia - ...hanno tentato di sorpassare il cordone di sicurezza degli agenti di polizia, per raggiungere via della Conciliazione dove è in corso la quarta edizione degli "Stati Generali della Natalità". Alcuni ...

Tensione al corteo di Roma, scontri con la polizia: feriti una ragazza e due agenti - ... gettando a terra degli scooter per sfondare il cordone della polizia e raggiungere gli Stati generali della natalità dove è presente pure Papa Francesco. Gli organizzatori sui social che hanno anche ...