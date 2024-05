(Di venerdì 10 maggio 2024) "L'incontro" con ladelCapriati e altre donne di Bari Vecchia "da me citato dal palco aveva l'unico scopo di far capire che l'aria" a Bari "era, che dovevano comportarsi bene, mai per chiedere protezione come qualcuno sostiene in maniera strumentale". A dirlo è il presidente della Regione Puglia, Michele, che oggi è stato sentito in audizione davanti alla Commissione parlamentarenell'ambito dell'approfondimento sulle inchieste su presunte infiltrazioni nel territorio regionale e sull'indagine che ha portato alla Commissione di accesso al Comune di Bari. L'audizione segue le polemiche per la frase pronunciata dadurante una manifestazione sul suo presunto incontro, assieme all'allora assessore Antonio Decaro, con la ...

"L'incontro" con la sorella del boss Capriati e altre donne di Bari Vecchia "da me citato dal palco aveva l'unico scopo di far capire che l'aria" a Bari "era cambiata, che dovevano comportarsi bene, mai per chiedere protezione come qualcuno sostiene ...

Emiliano in Antimafia: "Andai dalla sorella del boss per dirle che l’aria era cambiata" - Emiliano in Antimafia: "Andai dalla sorella del boss per dirle che l’aria era cambiata" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Emiliano in Antimafia: 'Andai dalla sorella del boss per dirle che l’aria era cambiata' ...

Emiliano alla Commissione antimafia: "Forse Decaro assente a incontro con la sorella del boss" - Emiliano alla Commissione antimafia: "Forse Decaro assente a incontro con la sorella del boss" - "Non escludo di aver dato dettagli sbagliati durante il mio intervento e se il sindaco di Bari, Antonio Decaro, dice di non essere stato presente all'incontro con la sorella del boss di Bari Vecchia, ...

Emiliano sentito in Commissione Antimafia: "Andai dalla sorella del boss per dire che le regole le facevamo noi" - Emiliano sentito in Commissione Antimafia: "Andai dalla sorella del boss per dire che le regole le facevamo noi" - Uno dei passaggi dell'intervento del presidente della Regione ha riguardato l'episodio raccontato dal palco della manifestazione del 23 marzo: "Mai chiesta protezione come qualcuno vuol far credere".