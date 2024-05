AIR Campania sostiene la campagna sociale Dona il tuo 5X1000 all’ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon

(Di venerdì 10 maggio 2024) Napoli. AIRa sostegno delladel 5 per mille promossa dalla Fondazione, impegnata nella promozione della salute e nel sostegno ai bambini bisognosi di cure mediche specializzate. L’azienda regionale di trasporto pubblico locale destineràpiù grande del Mezzogiorno una parte della quota di iscrizione ai concorsi pubblici per assunzione di personale, che AIRha bandito lo scorso aprile e i cui termini di partecipazione scadranno il prossimo 21 maggio. L’annuncio del manager Anthony Acconcia nel corso di un incontro tenutosi presso la sede della Fondazione “” per la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la presidente Anna Maria Ziccardi e la ...

Anche in Campania fondazione TeletAnche quest’anno, torna la campagna “Io per Lei” di Telethon dedicata alle mamme , da sempre al centro della missione della Fondazione nata trent’anni fa dall’appello di un gruppo di mamme dell’Unione Italiana Lotta ...

Dal bando per il Ruggi al "Pippo Baudo" dell'area nord di Napoli fino ai rischi per il Trasporto: la diretta di De Luca - Dal bando per il Ruggi al "Pippo Baudo" dell'area nord di Napoli fino ai rischi per il Trasporto: la diretta di De Luca - Caso Bagnoli “Bagnoli è una vera e propria truffa propagandistica: sarà utilizzata in vista della campagna elettorale per le Europee ... le risorse dal Fondo Sviluppo e Coesione della Regione campania ...

Fondi Bagnoli, De Luca: "State togliendo soldi ad altri quartieri" - Fondi Bagnoli, De Luca: "State togliendo soldi ad altri quartieri" - "Nei prossimi giorni faremo un'iniziativa pubblica per spiegare nel merito la grande truffa mediatica di Bagnoli annunciata dal governo, una truffa propagandistica che verrà utilizzata solo in vista d ...

