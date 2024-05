Jury Chechi | Rossi mi trascinò in un carrello tenendomi dal finestrino dell’auto - poi arrivò la polizia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2024) In un’intervista al Corriere Milano l’ex campione di canoa Antonioha raccontato della sua amicizia fraterna coneppure ha voluto tacere su un episodio accaduto ai due: quello del. Il suggerimento parte dalla moglie di, ma lui risponde: «No, quella delnon la posso dire: sono una persona rispettabile». Sulle pagine del Corriere Firenze ci ha pensato invece il “Signore degli anelli” italiano a sbottonarsi, vuol raccontarlo lei che successe col?«Certo, come no. Eravamo a Milano, serata goliardica e di festa, era l’inizio degli Anni 2000. Facciamo per uscire dal locale e accanto alla macchina troviamo undella spesa, mi ci butto dentro e Antonio mi fa “resta lì”. ...