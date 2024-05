Internazionali Roma - Cobolli combatte ma si arrende al terzo set contro Korda

(Di venerdì 10 maggio 2024) Flaviosi è arreso allo statunitense Sebastiantesta di serie numero 24 del torneo in tre combattutissimi set (6-7 6-4 4-6) dopo oltre due ore e mezzo di gioco . Il tennistano nelset ha subito la rimonta didopo essere stato avanti 3 a 1 nelset. Oraincontrerà il vincente tra Fognini e Fritz.

Sebastian Korda è al terzo turno del Masters 1000 di Roma : dopo quasi due ore e tre quarti l’americano batte Flavio Cobolli con il punteggio di 7-6(6), 4-6, 6-4. Un po’ di amarezza per l’azzurro che era avanti 3-1 nel set decisivo e non è riuscito ...

