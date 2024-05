Playout Serie B | date - squadr - regolamento

(Di venerdì 10 maggio 2024) A 90 minuti dalla fine del campionato diB ci sono quattroa in lotta per non retrocedere. Quattro in tre punti: Ascoli, Bari, Ternana...

“Con le 4 big c’è stata un’incomprensione, i club non sono contro di me, hanno solo chiarito che il documento del 14 febbraio approvato in Assemblea per loro non era del tutto condivisibile”. Queste le parole di Lorenzo Casini , presidente della ...

Squalificati in Serie B 2023/2024 dopo la 37° giornata: ecco quali - Squalificati in serie B 2023/2024 dopo la 37° giornata: ecco quali - Una giornata di squalifica per Balogh del Parma, Pickel della Cremonese, Calabresi del Pisa, Casasola della Ternana, Gondo della Reggiana, Nikolaou dello Spezia, Petriccione del Catanzaro e Rozzio e R ...

ADL cade dalle nuvole: "Nessuno ha sfiduciato Casini della Lega" - ADL cade dalle nuvole: "Nessuno ha sfiduciato Casini della Lega" - Aurelio De Laurentiis ha parlato della Lega di serie A, dopo che ieri era uscita una lettera di sfiducia da parte di quattro club di serie A, Juventus, Inter, Milan e Roma, che chiedono che ...

Serie A, come vedere in TV e streaming la trentaseiesima giornata - serie A, come vedere in TV e streaming la trentaseiesima giornata - Come al solito Sky e NowTV trasmettono tre partite di questo turno di serie A. Le partite prescelte sono: ...