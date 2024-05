Aviaria - negli Usa contagio esteso a orsi polari e delfini Cosa sta succedendo in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 maggio 2024 – Dopo aver contagiato le mucche, l’Stati Uniti si sta diffondendo a macchia d’olio tra i mammiferi. Secondo il New York Times l’elenco è lunghissimo: daiagli, dalle volpi alle puzzole. Le autorità sanitarie sono in allerta. Robert Califf, a capo della Food and Drug Administration (Fda), ha calcolato come ancora basso il rischio che l’possa alimentare una pandemia ma ha raccomandato: ci dobbiamo preparare. "Inad oggi zero casi” Ma insta? "Al momento non si registrano casi – fa sapere Calogero Terregino dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, responsabile del centro di referenza nazionale e del laboratorio di ...