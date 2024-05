Giro d’Italia 2024 | Tadej Pogacar stellare anche a cronometro - Filippo Ganna si arrend - Tiberi super

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Non arriva la seconda vittoria tricolore al. Nella settima tappa, laindividuale da Foligno a Perugia, c’è un alieno davanti a tutti, il corridore più forte al mondo che chiude praticamente giàla pratica in classifica generale: dopo Oropa arriva il bis perche trionfa in Maglia Rosa. Una sfida bellissima quella contro le lancette tra il fenomeno della UAE Emirates ed il nostro. Il primo tratto completamente pianeggiante ha favorito l’ex campione del mondo della specialità, ma negli ultimi sei chilometri si è scatenato lo sloveno che ha ingranato la sesta e ha rimontato, battendopiuttosto nettamente, l’azzurro. Per51’44” ...