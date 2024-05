Omicidio del coinquilino, sconto di pena: in Appello condanna ridotta di un anno - Omicidio del coinquilino, sconto di pena: in Appello condanna ridotta di un anno - Uccise il coinquilino e in secondo grado arriva lo sconto di pena. La corte d'appello di Lecce ha infatti ridotto di un anno, da 22 anni e mezzo a 21 anni e sei mesi di reclusione, la condanna inflitt ...

Come cambia la routine domestica con un robot aspirapolvere di ultima generazione - Come cambia la routine domestica con un robot aspirapolvere di ultima generazione - Quanto tempo dedichiamo alle faccende domestiche C'è chi preferisce farne un po' ogni giorno e chi tende a concentrare tutto in una sola volta, generalmente a cadenza settimanale. In entrambi i casi, ...