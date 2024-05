Sono fascista - della Leg - contro stranieri e omosessuali | l’audio choc del candidato consigliere di FdI a Torremaggiore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) “So’Lega,gli, i delinquenti, glie le scrofe (dispregiativo per indicare le donne ndr.)”. Èdi undi Fratelli d’Italia a, comune del Foggiano, che sta facendo il giro delle chat whatsapp. L’uomo che parla nelin dialetto, diffuso anche dalla pagina Instagram Sansevero trash, si chiama Matteo Delle Vergini, è un agricoltore, ha 50 anni e doveva essere, appunto, uno dei prossimi candidati alle elezioni comunali. Nel vocale non usa mezzi termini per descrivere le sue “idee”. Come spiega lui stesso si candida per “dare un’alternativa in più a” e in una ...