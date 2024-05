Ecofuturo - al Festival delle ecotecnologie si parla di agricoltura e cambiamenti climatici | il video della seconda giornata

(Di venerdì 10 maggio 2024) Focusdeldiil ruolo dell’come settore trainantetransizione ecologica, con approfondimenti sulla mobilità sostenibile, analizzando le soluzioni più avanzate quali l’idrogeno, il biometano e il trasporto elettrico. L’è al centrolotta al cambiamento climatico. Gli agricoltori lavorano a cielo aperto e sono i primi interessati a riuscire a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Durante laun panel dedicato alle bioplastiche e alle soluzioni sostitutive per eliminare la plastica dall’ambiente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

