Caso Yara | udienza lunedì - dopo 5 anni difesa Bossetti può vedere reperti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Cinqueaverne fatto richiesta,13 maggio ladi Massimopotrà visionare, per la prima volta, ilegati all'omicidio diGambirasio, la 13enne di Brembate (Bergamo) per il cui omicidio è stato condannato in via definitiva all'ergastolo Massimouna lunga battaglia in Cassazione, conclusasi lo scorso febbraio, i legali Claudio Salvagni e Paolo Camporini hanno strappato solo la possibilità di osservare gli abiti della vittima e i profili di Dna.pomeriggio (ore 15), davanti ai giudici della corte d'Assise di Bergamo, in un'a porte chiuse a cui il condannato parteciperà in video collegamento dal carcere a ...