Tekken 8 - numerosi crash per gli utenti PC con scheda grafica Nvidia GTX-10

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 10 maggio 2024) I giocatori PC conGTX stanno riscontrandocon8, nonostante rispetti i requisiti minimi per permettere al gioco di girare. La problematica in questione sembra non essere correlata neanche all’uso delle mod, bensì a un semplice aggiornamento pubblicato proprio. RecentementeGeForce ha pubblicato un nuovo aggiornamento per i driver della GPU elencando, nelle note dell’update, tutti i problemi a cui glipotrebbero riscontrare. Con questa nuova versione, in particolare glicon ladella serieGTX-10, hanno già riportato i diversi. Sfortunatamente, per il ...