La Russia si sta bloccando Ed è anche colpa della Cina

(Di venerdì 10 maggio 2024) Qualcosa scricchiola, pericolosamente, dentro l’economia russa. La propaganda, quella che vuole le finanze dell’ex Urss a prova di bomba, arriva fino a un certo punto (qui l’intervista all’economista Alberto Forchielli). Poi ci sono quei muri che è difficile abbattere e quei muri si chiamano sanzioni. Sono mesi, infatti, che le imprese dei Paesi alleatiin testa, hanno difficoltà a vendere o comprare le merci di Mosca, per il semplice fatto che le bsi rifiutano di processare i pagamenti per timore di finire invischiate nelle sanzioni. Tutto questo ha un prezzo,perché non c’è solo il fronte cinese per il Cremlino, maquelloTurchia. Oggi, infatti, è molto più difficile spostare denaro dentro e fuori la. ...

