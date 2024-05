Ultime Notizie Roma del 10-05-2024 ore 17 | 10

(Di venerdì 10 maggio 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione microfono Giuliano credo che in apertura di giornale momenti di tensione aoggi tra manifestanti e polizia nel corso della contnifestazione agli Stati Generali della natalità organizzati all’Auditorium della Conciliazione a partecipa anche Papa Francesco ieri c’era stata la contestazione la ministra la famiglia Eugenia Roccella c’è stato contatto quanti manifestanti hanno tentato di sorpassare il cordone di sicurezza degli agenti di polizia per raggiungere via della Conciliazione tu che dopo mezzogiorno il corteo a cui hanno preso parte i giovani che hanno aderito al coordinamento collettivi Sapienza studenti delle scuole superiori ha cercato di dirigersi verso via della Conciliazione mentre alle era presente anche il ...

Infortuni Atalanta , ecco le ULTIME per quanto concerne la seduta nerazzurra al Centro Bortolotti di Zingonia Verso Atalanta Roma dopo aver scritto la storia con il Marsiglia Ecco le ULTIME da Zingonia soprattutto per quanto concerne gli Infortuni . ...

Gualtieri, 'che gioia Francesco in Campidoglio, lui ama Roma' - Gualtieri, 'che gioia Francesco in Campidoglio, lui ama roma' - (ANSA) - roma, 10 MAG - "Siamo felici e onorati di questa visita. Sono contentissimo e ringrazio davvero il Santo Padre per questo onore che ci fa. Sarà una gioia per tutti ricevere Francesco qui in C ...

A Roma 800 vigili in più, saranno 1.000 per il Giubileo - A roma 800 vigili in più, saranno 1.000 per il Giubileo - roma, 10 MAG - Quasi ottocento nuovi vigili urbani schierati davanti al sindaco di roma Roberto Gualtieri sulla piazza del Campidoglio, pronti a scendere in strada già quest'estate dopo un periodo di ...

Atletica: ci sarà anche Ivana Spanovic agli Europei di Roma - Atletica: ci sarà anche Ivana Spanovic agli Europei di roma - Dopo lo svedese Armand Duplantis, l'olandese Femke Bol, i norvegesi Karsten Warholm e Jakob Ingebrigtsen e la britannica Keely Hodgkinson, un'altra stella internazionale dell'atletica conferma la sua ...