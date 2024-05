LIVE Cobolli-Korda 6-7 6-4 4-5 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-ATMANE DALLE 11.00 LADI DARDERI-NAVONE (2°DALLE 11.00) LADI FOGNINI-FRITZ (4°DALLE 11.00) LADI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA DELLE 20.30 15-0 Palla corta meravigliosa e pallonetto chirurgico diche con eleganza e qualità inizia questo turno di battuta da vincere se vuole far proseguire la partita. 4-5 Game! Fuori di un millimetro l’accelerazione di dritto del, peccato ma dopo lo 0-30 è salito in cattedra lo statunitense. 40-30 CHE PUNTO! APPLAUSI SCROSIANTI PER TUTTI E DUE! Uno scambio ...