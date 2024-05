(Di venerdì 10 maggio 2024) Sebastianè alturno del Masters 1000 di: dopo quasi due ore e tre quarti l’americano batte Flaviocon il punteggio di 7-6(6), 4-6, 6-4. Un po’ di amarezza per l’azzurro che era avanti 3-1 nel set decisivo e non è riuscito a concretizzare la. L’inizio è teso da ambo le parti, con errori, scambi che non si prolungano particolarmente e un livello di gioco sicuramente non eccelso. L’atmosfera e il volume del tifo crescono nella parte centrale del set:giocando in maniera aggressiva riesce a procurarsi due palle break, ma l’americano si salva con il servizio. A sua voltaha due chance per strappare il servizio alno, ma l’italiano si salva forzando con il dritto e aizza il pubblico. Si arriva quindi al ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ATMANE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-NAVONE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ATMANE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-NAVONE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ATMANE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-NAVONE (2° match DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-FRITZ (4° match DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA ...

ATP Roma, rammarico Cobolli: la rimonta contro Korda si infrange al terzo set - ATP roma, rammarico cobolli: la rimonta contro Korda si infrange al terzo set - Sebastian Korda è al terzo turno del Masters 1000 di roma: dopo quasi due ore e tre quarti l’americano batte Flavio cobolli con il punteggio di 7-6(6), ...

RECAP! Tennis, Roma Masters 1000 day 3: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati - RECAP! Tennis, roma Masters 1000 day 3: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati - TENNIS - Live blog roma Masters 1000, terza giornata. Tutto quello che c'è da sapere per rimanere aggiornati sul quinto Masters 1000 della stagione, il terzo ...

Internazionali tennis, i risultati in diretta: Darderi batte Navone in due set: «Un sogno». Musetti si ritira - Internazionali tennis, i risultati in diretta: Darderi batte Navone in due set: «Un sogno». Musetti si ritira - In campo anche Flavio cobolli, chissà se accompagnato da qualche giocatore della roma nonostante la sconfitta dei giallorossi in semifinale di Europa League. La Grand Stand Arena diventerà un po' il ...