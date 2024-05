Neymar salterà la Copa America Il Brasile ha escluso anche Bremer

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilha diramato la lista dei convocati per la, che si terrà dal 20 giugno al 14 luglio.non figura tra questi, reduce da un infortunio al crociato;della Juventus. Ricordiamo che però la lista potrà essere modificata fino agli inizi di giugno. Ilescludeper laPORTIERI: Alisson (Liverpool); Ederson (Mster City); Bento (Athletico Paranaense). DIFENSORI: Danilo (Juventus) Yan Couto (Girona); Beraldo (Psg); Militão (Real Madrid); Gabriel (Arsenal); Marquinhos (Psg); Arana (Atletico Mineiro); Wendell (Porto). CENTROCAMPISTI: Andreas Pereira (Fulham); Bruno Guimarães (Newcastle); Douglas Luiz (Aston Villa); ...

Neville si racconta: "A Valencia capii di non essere a livello dei grandi allenatori" - Neville si racconta: "A Valencia capii di non essere a livello dei grandi allenatori" - Gary Neville ha raccontato nel podcast Stick to Football la sua avventura sulla panchina del Valencia, la prima e unica esperienza da primo allenatore..