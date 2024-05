Un viaggio a Venezia - nel ‘diario’ di Gennaro D’Amato

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un‘di famiglia’ aEro stato varie volte aper lezioni nel corso di congressi medici organizzati soprattutto al Lido, che è lontano dalla città. Ma mai mi ero soffermato più di un paio di giorni in quella bella città. Questa volta invece, dal 25 al 29 aprile, ho colto l’occasione per L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Con una precisa mission geopolitica nasceva nel 1895 la Biennale Internazionale di Venezia . E’ dunque da 129 anni che l’arte viene impiegata come strumento di soft power e come termometro di scenari in continuo sommovimento. In questi ultimi tempi ...

Maratona di Venezia, dal 10 al 20 maggio candiature e selezione Pacer - Da oggi, venerdì 10 maggio, a lunedì 20 maggio sarà possibile candidarsi per rivestire questo prestigioso ruolo. Il progetto 'Pacer' rientra in un piano di collaborazione ben più ampio che vede unite ...

Venezia: tutte le meraviglie, anche nascoste, della Serenissima - venezia, città di un fascino intramontabile, emerge dalle acque della laguna come un sogno di pietra e acqua che affascina ogni visitatore. Con la sua storia millenaria e il suo incredibile patrimonio ...

Tornando a Est: al via le riprese del sequel di Est – Dittatura Last Minute - La casa di produzione Stradedellest annuncia l'avvio delle riprese di Tornando a Est, sequel del fortunato Est – Dittatura Last Minute, ...