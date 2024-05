Brescia - prestano soldi e chiedono interessi del 444% | due arresti per usura ed estorsione

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 – La Guardia di Finanza diha arrestato due persone ritenute responsabili dei reati died: un 37enne albanese e residente aè finito ai domiciliari, mentre per un 63enne residente a Gussago è scattato il braccialetto elettronico con il divieto di avvicinamento alla persona offesa a meno di cinquecento metri. Secondo l’accusa i due avrebbero finanziato un imprenditoreno in crisi di liquidità, per un ammontare iniziale pari a 18mila euro, pretendendo la restituzione di complessivi 80mila euro, con un tasso di interesserio pari al 444,44%. Le condotte illecite dei duei sono apparse ulteriormente più gravi quando la vittima, ormai gravemente indebitata, non riuscendo a ...

