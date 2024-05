Bullismo a scuola e on line - come prevenirlo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024) Gallarate, 10 maggio 2024 – E’ in programma domani sabato 11 maggio alle 18.30 a Gallarate, presso l’Auditorium dell’IS Giovanni Falcone, l’iniziativa contro ilnelle scuole, organizzata da Kiwanis Club Gallarate, obiettivo la sensibilizzazione sul problema e la prevenzione del, rivolta in particolare ad adolescenti e studenti delle scuole superiori. L’evento si propone di informare e promuovere un clima di rispetto e solidarietà all’interno delle istituzioni scolastiche, ponendo l’accento sull’uso delle tecnologie informatiche che hanno aggravato il fenomeno. Porteranno il loro contributo per affrontare questo delicato tema il giudice del Tribunale di Busto Arsizio Giulia Pulcina, conosciuta anche per il suo impegno nella diffusione della legalità nelle scuole e l’esperto di tecnologie informatiche e ...