No alla tomba di Vittorio Emanuele davanti all’altare di Superga Che cosa succede alle ceneri dell’ultimo re d’Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ledidi Savoia non trovano ancora una collocazione. «No». A tre mesi esatti dal funerale celebrato in Duomo a Torino, non è stato ancora possibile esaudire la volontàre. La sovrintendenza ha bocciato il progetto per la realizzazione del loculo nella cripta di. Ora l’ex famiglia reale dovrà rivedere la richiesta per la tumulazione nella cripta sotterranea della Basilica di, dove riposano altri Savoia, compreso Carlo Alberto, che firmò lo Statuto Albertino. Serve un progetto, che ancora non c’è. Dal 10 febbraio il figliore, esiliato da bambino, attende una ...