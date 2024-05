(Di venerdì 10 maggio 2024) AGI - Sono dieci, otto a Corsico e due a Buccinasco, le persone contagiate dalla, riferisce l'Ats di Milano, sono state ricoverate. "Nessuno di loro è in pericolo di vita, sei hanno oltre 65 anni una donna sulla quarantina". L'azienda sanitaria sta effettuando in queste ore dei campionamenti perre ladel contagio e capire se la proliferazione sia da rirsi nel pubblico o nell'appartamento di qualche cittadino. "Al momento non c'è un allarme particolare" è la rassicurazione dell'Ats. "Lunedì la società che gestisce l'acquedotto farà dei controlli ma non deve crearsi nessuna psicosi. Lanon si prende bevendo l'acqua ma si annida nell'acqua nebulizzata" dice all'AGI Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco. Il batterio, che colpisce l'apparato ...

Legionella, dieci casi tra Corsico e Buccinasco. I Comuni: «Spegniamo le fontane» - legionella, dieci casi tra Corsico e Buccinasco. I Comuni: «Spegniamo le fontane» - sette contagiati ricoverati in ospedale. In corso i campionamenti per individuare l'origine del batterio ...

Sette ricoveri per legionella nel Milanese, si cerca la 'fonte' - sette ricoveri per legionella nel Milanese, si cerca la 'fonte' - AGI - Sono dieci, otto a Corsico e due a Buccinasco, le persone contagiate dalla legionella. sette, riferisce l'Ats di Milano, sono state ricoverate. "Nessuno di loro è in pericolo di vita, sei hanno ...

Allarme legionella nel Milanese: chiuse le fontanelle a Corsico e Buccinasco - Allarme legionella nel Milanese: chiuse le fontanelle a Corsico e Buccinasco - E’ successo nelle scorse ore tra i Comuni di Corsico e Buccinasco, nell’hinterland Sud Ovest Milanese: tre persone anziane sono state ricoverate all’ospedale San Paolo di Milano, con i sintomi di ...