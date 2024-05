Bonomi | ' grazie per questi 4 anni - è stato un onore'

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il presidente di Confindustria, Carlo, è in platea al Forum della Piccola Industria di Confindustria. E' una scelta di discrezione e di stile, in vista dell'imminente passaggio di consegne con Emanuele Orsini al vertice di via dell'Astronomia. Invitato comunque a salire sul palco, alla chiusura dei lavori, dagli imprenditori della Piccola Industria che vogliono salutarlo, si limita a poche parole: "era doveroso essere qui con voi oggi, come presidente, e come piccolo imprenditore.perquattro: èunpoter avere la responsabilità di guidare un'associazione come Confindustria, di potervi rappresentare". E alla chiusura di un dibattito, incentrato sulle sfide in Europa, dalla sostenibilità alla competitività, alla platea dice: "parlando di ...

