Sfrecciano a tutta velocità in autostrada - i poliziotti scoprono che avevano appena truffato un’anziana | 2 arresti

La polizia smantella gli accampamenti alle università di Boston e Filadelfia - La polizia smantella gli accampamenti alle università di Boston e Filadelfia - Il 10 maggio la polizia ha smantellato gli accampamenti allestiti dai manifestanti che protestano per la Palestina nei campus del Massachusetts institute of technology (Mit) e dell’università della Pe ...

Poliziotto accoltellato a Lambrate, è stabile ma resta in prognosi riservata - Poliziotto accoltellato a Lambrate, è stabile ma resta in prognosi riservata - La notte tra l’8 e il 9 maggio, intorno alla mezzanotte, la polizia ferroviaria ha chiesto l’intervento delle Volanti della Polizia per fermare un uomo che, in evidente stato di alterazione psichica, ...

Germania, attivisti provano ad assaltare la fabbrica della Tesla nel Brandeburgo: scontri con la polizia - Germania, attivisti provano ad assaltare la fabbrica della Tesla nel Brandeburgo: scontri con la polizia - Nuova protesta in Germania contro la fabbrica Tesla e il progetto di espansione annunciato dalla casa statunitense di Elon Musk. Un gruppo di attivisti ha provato ad assaltare la Gigafactory nel Brand ...