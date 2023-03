Chi viene e chi va. Ecco i ribaltoni in Svb e Credit Suisse (Di lunedì 27 marzo 2023) A qualcuno potrebbe sembrare il classico cavaliere bianco. E, a guardare bene, lo è. Per la Silicon Valley bank, l’istituto di Credito californiano collassato sotto i colpi delle strette monetarie decise dalla Federal Reserve (il portafoglio della banca, poco diversificato e molto esposto al costo del denaro, si è improvvisamente deprezzato, scatenando il panico), sta per iniziare una nuova era. E, magari, tornerà un po’ di tranquillità sui mercati statunitensi e dunque mondiali (qui l’intervista all’economista e docente, Michele Bagella). LE CENERI DI SVB Mentre l’Europa fa ancora in conti con le conseguenze dell’accordo tra Ubs e Credit Suisse (deal da tre miliardi, ma con 9 miliardi di soldi pubblici messi a garanzia per le potenziali perdite della stessa Ubs), dagli Stati Uniti è arriva in nottata una notizia che potrebbe ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 marzo 2023) A qualcuno potrebbe sembrare il classico cavaliere bianco. E, a guardare bene, lo è. Per la Silicon Valley bank, l’istituto dio californiano collassato sotto i colpi delle strette monetarie decise dalla Federal Reserve (il portafoglio della banca, poco diversificato e molto esposto al costo del denaro, si è improvvisamente deprezzato, scatenando il panico), sta per iniziare una nuova era. E, magari, tornerà un po’ di tranquillità sui mercati statunitensi e dunque mondiali (qui l’intervista all’economista e docente, Michele Bagella). LE CENERI DI SVB Mentre l’Europa fa ancora in conti con le conseguenze dell’accordo tra Ubs e(deal da tre miliardi, ma con 9 miliardi di soldi pubblici messi a garanzia per le potenziali perdite della stessa Ubs), dagli Stati Uniti è arriva in nottata una notizia che potrebbe ...

