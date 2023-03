Ambrosino implacabile | altro gol in Nazionale | segna la rete dell’1-1 alla Germania VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 27 marzo 2023) Non solo una grande prima squadra per il Napoli, ma anche un settore giovanile che sta riuscendo a lanciare talenti. L’ultimo in ordine di tempo è sicuramente Giuseppe, attaccante in prestito al Cittadella. Dopo una prima parte di stagione poco esaltante al Como, l’ex bomber della Primavera azzurra si è trasferito a gennaio al Cittadella dove sta trovando decisamente più spazio. E se in campionato le reti quest’anno sono solo due, inil centravanti è infallibile. Anche quest’oggi, impegnato con la maglia dell’Italia Under 20 nel match contro laper il Torneo 8 Nazioni,è andato in. Bell’assist di Marco Nasti, attaccante del Milan in prestito al Cosenza: il centravanti di Procida ha controllato la sfera e ha battuto il portiere tedesco. Una ...