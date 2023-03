Corriere dello Sport – il campo di Dybala, la maglia del River e il passaporto italiano (Di sabato 25 marzo 2023) 2023-03-25 20:19:43 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Lucas Beltran ha antenati italiani, proprio come Mateo Retegui. Ha già ottenuto il doppio passaporto dall’ambasciata a Buenos Aires: potrebbe indossare la maglia della Nazionale di Mancini ed essere tesserato dai club europei con lo status di comunitario. Gioca nel River Plate, è uno dei nuovi tesori dei Millonarios, che hanno ceduto quindici mesi fa al Manchester City l’attaccante Julio Alvarez, diventato campione del mondo con l’Argentina di Lionel Scaloni e uno dei prediletti di Pep Guardiola. LO SCENARIO – Non aspetta la convocazione di Mancini, ma avrebbe tutti i requisiti per intraprendere lo stesso percorso di Retegui, il centravanti del Tigre che ha esordito con la Nazionale giovedì sera a Napoli ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 marzo 2023) 2023-03-25 20:19:43 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Lucas Beltran ha antenati italiani, proprio come Mateo Retegui. Ha già ottenuto il doppiodall’ambasciata a Buenos Aires: potrebbe indossare ladella Nazionale di Mancini ed essere tesserato dai club europei con lo status di comunitario. Gioca nelPlate, è uno dei nuovi tesori dei Millonarios, che hanno ceduto quindici mesi fa al Manchester City l’attaccante Julio Alvarez, diventato campione del mondo con l’Argentina di Lionel Scaloni e uno dei prediletti di Pep Guardiola. LO SCENARIO – Non aspetta la convocazione di Mancini, ma avrebbe tutti i requisiti per intraprendere lo stesso percorso di Retegui, il centravanti del Tigre che ha esordito con la Nazionale giovedì sera a Napoli ...

