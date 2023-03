Balotelli attacca | Mancini risponde | le parole del ct azzurro

(Di sabato 25 marzo 2023) L’Italia di Roberto Macini ha incassato una brutta sconfitta al debutto nelle qualificazioni agli Europei 2024, cedendo all’Inghilterra di Southgate. Gli azzurri andranno domani a caccia del riscatto contro Malta. In attesa della sfida di domani il ctha parlato in conferenza stampa. “Sono abbastanza tranquillo. Una sconfitta non può cambiare tutto e perdere con l’Inghilterra ci stava“, ha esordito. “La pressione addosso ce l’abbiamo sempre, perché bisogna sempre vincere per forza, bisogna sempre provare a vincerle tutte. E quelli di domani sono tre punti importanti. Mi aspetto una partita simile a quelle: sfide così possono diventare tutte complicate, se non riesci a sbloccarle, perché via via sale la pressione. Bisognerà essere concentrati da subito: sappiamo le difficoltà che incontreremo, abbiamo visto come Malta abbia tenuto a lungo lo 0-0 contro la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Balotelli attacca Mancini: 'Gli attaccanti in Italia ci sono e sono in forma, fidatevi' - clubdoria46 : SOCIAL – Italia, Mario Balotelli attacca Roberto Mancini - Milannews24_com : Ex Milan – Balotelli attacca Mancini: «Attaccanti in Italia ci sono» - OggiSportNotiz2 : #Balotelli attacca #Mancini: “Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma. Fidatevi”… - Milannews24_com : Ex Milan - Balotelli attacca Mancini: «Attaccanti in Italia ci sono» -

MARIO IN NAZIONALE E AL SION -vanta 36 presenze in Nazionale, con 36 reti all'attivo . L'ultima presenza del classe 1990 ex Inter e Milan in maglia azzurra risale al 7 settembre del 2018 a ...il ct sui social .attaccato dai tifosi sul web .e Mancini, una storia infinita. C'è stato un (lungo) periodo in cui tra le prime domande a Mancini nelle ...La strapotenza dihanno reso la vita facile a mister Mancini che in un momento di penuria ... Purtroppo ci sitroppo ai trofei, li si usa come barricate dietro cui nascondere le ...

Balotelli attacca Mancini: 'Gli attaccanti in Italia ci sono e sono in ... Calciomercato.com

Mancini, inoltre, ha voluto rispondere a Mario Balotelli, dopo che l’attaccante originario di Palermo lo ha attacco dicendo che in Italia ci sono molti attaccanti validi. Di seguito le parole del ...il ct Roberto Mancini non ha mancato di rispondere alle parole di Mario Balotelli e alle polemiche sorte dopo l’intervista in spagnolo di Mateo Retegui dopo l’esordio con gol nel ko contro ...