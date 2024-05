(Di sabato 11 maggio 2024) "La società punta tanto su di me e non voglio deludere le aspettative"- Fabrizio, nato a Vimercate il 18 marzo 2000, 2 metri di altezza, è pronto a riaffacciarsi sulla scena della Superlega come nuovo opposto della Gioiella Prisma. "Sono contento di tornare a, una cit

Volley: Taranto. Il ritorno di Gironi"Darò il 100% per ripagare fiducia" - Volley: taranto. Il ritorno di gironi"Darò il 100% per ripagare fiducia" - 'La società punta tanto su di me e non voglio deludere le aspettative' taranto (ITALPRESS) - Fabrizio gironi, nato a Vimercate il 18 marzo 2000, ...

Gli spareggi. A Pescara arriva la Juve, domani scattano i playout - Gli spareggi. A Pescara arriva la Juve, domani scattano i playout - Stasera si disputa il secondo turno della fase a girone dei playoff, con Perugia-Rimini e Pescara-Juventus Next Gen in campo. Le squadre vincenti accederanno alla fase playoff nazionale. Domani si ter ...

Benevento, pronto l'abbraccio della curva Sud: la carica sui social - Benevento, pronto l'abbraccio della curva Sud: la carica sui social - Il cerchio si stringe. Stasera le possibili sfidanti del Benevento si ridurranno a cinque. In attesa del sorteggio di domani mattina (alle 9.30, diretta SkySport24), stasera ci sono 6 gare ...