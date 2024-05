Suicidio a Mestre Denuncia l' aggressione dell' ex - lui si uccide | Ho lottato per salvarmi Mi fa soffrire chi mormora che è morto a causa mia

(Di sabato 11 maggio 2024)- «Dicono che si è ucciso per colpa mia ma non è vero: quello che leggo in giro, quelli cheno alle mie spalle mi fanno. Ho visto la morte in faccia, su...

MESTRE - «Dicono che si è ucciso per colpa mia ma non è vero: quello che leggo in giro, quelli che mormora no alle mie spalle mi fanno soffrire . Ho visto la morte in faccia, su...

Mestre. Denuncia l'aggressione dell'ex, lui si uccide: «Ho lottato per salvarmi. Mi fa soffrire chi mormora che è morto a causa mia» - mestre. Denuncia l'aggressione dell'ex, lui si uccide: «Ho lottato per salvarmi. Mi fa soffrire chi mormora che è morto a causa mia» - mestre - «Dicono che si è ucciso per colpa mia ma non è vero: quello che leggo in giro, quelli che mormorano alle mie spalle mi fanno soffrire. Ho visto la morte in faccia, ...